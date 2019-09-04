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﻿騷亂區域食署清潔工被迫吸催淚煙

2019-09-04 列印
■清潔工人職工會昨日到金鐘食環署總部遞交請願信，促請署方為清潔工制定緊急工作指引。
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　　清潔工人職工會日前一項調查發現，在九個警方曾施放催淚彈的區域，七十五名食環署外判清潔工中，有過一半受訪工人在沒有保護裝備情況下，因為吸入催淚煙而導致身體不適，例如眼睛乾澀、氣管不適等。清潔工人職工會昨日到金鐘食環署總部遞交請願信，要求署方跟進。

　　清潔工人職工會組織幹事梁芷茵表示，在施放催淚彈時，不少清潔工被困於工作公廁，甚至被迫在公廁過夜。　　

　　她指署方應為工人提供N95口罩等基本裝備，甚至應考慮成立特別清潔隊處理受催淚煙影響的地方。她又要求署應給予清晰指引，在緊急情況下，清潔工可離開工作崗位而不被視作擅離職守。
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