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海關搗冒牌倉檢值百萬貨

2019-09-04 列印
■行動中檢獲懷疑冒牌手提電話及配件。
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　　海關在上月採取代號為「阿當」的打擊跨境冒牌物品行動，搗破一個儲存懷疑冒牌手提電話及配件的倉庫和檢獲三批出口的懷疑冒牌手提電話，共檢獲約一萬五千件懷疑冒牌手提電話及配件，估計市值約一百九十萬元，拘捕該公司的一名三十歲男經理。

　　海關發言人指出，早前接獲舉報指沙田一家物流公司出口懷疑冒牌手提電話及配件到海外，在商標持有人的協助下，關員先截獲兩批該公司預備寄往歐洲的懷疑冒牌手提電話，並於八月三十日，在區內一工業大廈搗破該公司的儲存倉庫，再檢獲另一批懷疑冒牌手提電話及配件。

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