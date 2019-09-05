﻿推四大行動 強化監警會 特首宣佈撤回修例草案

反修例示威持續近三個月，特首林鄭月娥昨日就示威者的五大訴求作回應，終於正式宣佈撤回《逃犯條例》草案，但不成立獨立調查委員會，亦不接納收回暴動定性、不檢控違法示威者和落實雙普選。不過，她宣佈委任一名前高官及一名資深大律師加入監警會，以強化其獨立調查，並展開兩項行動，包括和司局長走入社區，與市民對話，並邀請社會領袖、專家、學者等探討社會深層次問題。她強調暴力無法解決問題，重申她有責任帶領香港走出困局。



林鄭昨午在禮賓府與港區人大代表、政協、政府高官、行會成員及建制派立會議員等在禮賓府會晤，交代其決定。傍晚近六時，林鄭發表電視講話，提出四大行動。她首先正式宣佈撤回修例，指保安局局長將在立法會復會後按《議事規則》動議撤回條例草案。特首辦今晨稱，立法會復會後宣佈撤回有關《逃犯條例》的條例草案，過程不涉及投票或辯論。



立法會復會提動議



至於示威者要求成立獨立調查委員會，林鄭沒有接納，但委任前教育署署長余黎青萍以及大律師公會前主席林定國加入監警會。她又承諾，監警會調查報告會公開，而政府亦會認真跟進報告的建議。



林鄭亦不接納「收回暴動定性」、「不檢控示威者」和「落實雙普選」三項訴求。她解釋，法律程序上不存在「暴動定性」，律政司是按證據、法律、《檢控守則》作每宗案件的刑事檢控。法治社會亦不能接受不檢控、不追究違法人士的要求，各刑事檢控決定亦必須不受任何干涉，否則有違香港的法治精神。社會須在法理的基礎上，平和及互信的氛圍下，以務實的態度討論雙普選，否則只會令社會更加撕裂。



拒接納另外四訴求



為聽取市民的不滿，林鄭透露，由本月開始，她會與所有司局長走入社區，與各個階層、不同政治立場、不同背景的市民對話。她又表示，眼前的矛盾反映長期積壓的政治、經濟和社會問題，她將邀請社會領袖、專家和學者，獨立研究及檢討房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇，以至公眾參與決策等社會深層次問題。



林鄭強調，暴力絕對無法解決問題，目前最逼切為遏止暴力、捍衞法治、重建社會秩序，政府對所有違法及暴力行為會嚴正執法。



林建岳：釋出了善意



昨天有份與林鄭會面的港區人大代表田北辰認為，只撤回修例仍不足以修補社會的撕裂，成立獨立調查委員會，才是百分百必要做的事情。



全國政協常委林建岳表示，林鄭的回應，平衡了社會不同因素的情況下，全面回應了示威人士的「五大訴求」，進一步釋出了善意。他希望社會各方放下對立，共同努力打破困局，當務之急是止暴制亂，盡快結束近三個月的動亂，讓社會早日恢復秩序。



另外，受撤回草案消息刺激，恒生指數一度急升過千點，收市報二萬六千五百二十三點，升九百九十五點。