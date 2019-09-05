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﻿【獨家調查】最低糖、高糖朱古力排行榜 營養師﹕每人每日食用不多於30g

2019-09-05 列印
﻿【獨家調查】最低糖、高糖朱古力排行榜 營養師﹕每人每日食用不多於30g
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　　營養師建議每人每日食用不多於30g（約180卡路里）的朱古力，避免攝取過高糖分，否則會對身體帶來壞影響。Oh爸媽!調查超級市場內28個牌子共96款朱古力，列出十大低糖及十大高朱古力﹕http://bit.ly/2lw23jQ
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