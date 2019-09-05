﻿監警會再增兩成員 ﻿﻿拒設獨立調查委員會﻿

反修例風波，警民衝突不斷，成立獨立調查委員會是民間五大訴求之一。特首林鄭月娥昨天表明不會成立獨立調查委員會，但宣佈委任大律師公會前主席林定國及前高官余黎青萍為獨立監警會新成員，以強化監警會的調查，兩人任命即日開始，為期兩年，令監警會成員數目增加至二十九名。



余黎青萍曾任林鄭競選辦資深顧問，有傳媒透露她在修例問題上曾提出「四不」做法，包括不適合設立獨立調查委員會、不適合特赦、不適合放棄公平的司法審訊和不點名地表明不適合向那個「瞓身」尋求外國支持，以對付自己城巿的人的說辭退讓。她在六十年代加入政府，曾任教育署署長、屋宇署署長、區域市政總署署長、副申訴專員等公職。



林定國在一七年當選大律師公會主席，翌年競逐連任落敗給現任的戴啟思。他曾被批評對備受爭議的「一地兩檢」的法律問題太遲發聲，雖然之後他帶領大律師公會發表措詞強硬的聲明，批評人大常委會通過「一地兩檢」合作安排是缺乏法理基礎，但被指此舉與大律師公會選舉有關。



邀五海外專家參與調查



另外，監警會公佈國際專家小組的五名成員名單，其中專家組主席是Denis O’Connor，曾擔任英女皇警察監察局總督察，並曾處理英國二十國集團峰會示威的報告。其餘四名成員包括新西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Michael F Adams、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott，以及加拿大公民監察執法協會前主席Gerry McNeilly等。



