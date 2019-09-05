﻿監警會再增兩成員 ﻿﻿拒設獨立調查委員會﻿

余黎青萍曾任林鄭競選辦資深顧問，有傳媒透露她在修例問題上曾提出「四不」做法，包括不適合設立獨立調查委員會、不適合特赦、不適合放棄公平的司法審訊和不點名地表明不適合向那個「瞓身」尋求外國支持，以對付自己城巿的人的說辭退讓。她在六十年代加入政府，曾任教育署署長、屋宇署署長、區域市政總署署長、副申訴專員等公職。
林定國在一七年當選大律師公會主席，翌年競逐連任落敗給現任的戴啟思。他曾被批評對備受爭議的「一地兩檢」的法律問題太遲發聲，雖然之後他帶領大律師公會發表措詞強硬的聲明，批評人大常委會通過「一地兩檢」合作安排是缺乏法理基礎，但被指此舉與大律師公會選舉有關。
邀五海外專家參與調查
另外，監警會公佈國際專家小組的五名成員名單，其中專家組主席是Denis O’Connor，曾擔任英女皇警察監察局總督察，並曾處理英國二十國集團峰會示威的報告。其餘四名成員包括新西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Michael F Adams、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott，以及加拿大公民監察執法協會前主席Gerry McNeilly等。