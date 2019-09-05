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小西灣中基140學生罷課 200人校外聲援

2019-09-05 列印
■罷課學生於操場戴上口罩，高舉標語。
■罷課學生於操場戴上口罩，高舉標語。
■罷課學生於操場戴上口罩，高舉標語。
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　　反修例風波引發的罷課及聲援活動，昨天進入第三日。小西灣中華基金中學約有一百四十名學生罷課，校外另有約兩百名校友及鄰校學生聲援，有人在學校外牆噴上抗議標語。

　　昨早七時許，該校罷課學生於學校操場戴上口罩，有人高舉「五大訴求、缺一不可」、「黃藍是政見、黑白是良知」等標語。約兩百名校友、鄰校學生及街坊到場聲援，部份人築成人鏈，拉起「我們擁有免於恐懼的自由」，也有人噴黑門外校名、校徽，及於外牆噴上抗議打壓的標語。該校署任校長何迪信表示，校方從未報警或召喚防暴警察到學校。

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