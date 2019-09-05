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美股中段升207點

2019-09-05 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二六三二五點，升二百零七點；納指則報七九五九點，升八十五點。滙控美國預託證券價格見五十七點五二港元，升零點三八港元；騰訊則見三百四十點六九港元，跌零點五一港元。紐約期金報每盎司一千五百五十六點八美元，升零點九美元；紐約期油則報每桶五十六點一七美元，升二點二三美元。
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