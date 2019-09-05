  • 2019年9月5日 星期四
  • 25º
  • 97%
熱門： 撤回修例林鄭月娥謀殺學生彈弓

日報新聞 > 港聞

黎智英大宅鐵閘 今晨遭擲汽油彈

2019-09-05 列印
■黎智英大宅鐵閘今晨遭人投擲汽油彈。
■黎智英大宅鐵閘今晨遭人投擲汽油彈。
■黎智英大宅鐵閘今晨遭人投擲汽油彈。
Previous Next

　　壹傳媒集團創辦人黎智英的大宅，今晨一時左右被人投擲汽油彈襲擊。現場為何文田嘉道理道，事發時兩名戴鴨舌帽及口罩的男子，乘電單車到達大宅門前，其中一人下車燃點汽油彈，向大閘投擲，汽油彈落地後在閘外燃燒。

　　其後，兩疑人乘電單車逃去，現場遺下燒過的玻璃樽及布碎，地上有少許熏黑。

　　大宅保安員聞聲，發現門外起火，於是報警，消防員接報到場，警員今晨仍在現場調查。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd