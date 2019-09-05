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國泰高層再變動 主席史樂山退休

2019-09-05 列印
　　國泰航空大地震持續。國泰宣佈，主席及常務董事史樂山，將於十一月六日董事局會議結束後退休，董事局已委任賀以禮接替任國泰主席及常務董事。

　　反修例風波後，有國泰機組人員參與示威被控暴動罪卻未被停止飛行，遭國家民航局發出重大航空安全風險警示，其後國泰行政總裁何杲和商務總裁盧家培一同辭職，今次史樂山退休，是半個多月內國泰第二次發生高層事人事變動。

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