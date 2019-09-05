約翰遜：英堅決維護港「一國兩制」

香港反修例示威衝突持續，多國政治領袖相繼就事件發聲。英國首相約翰遜昨天在國會發言時表示，對香港目前的嚴峻局勢感到憂慮，強調必須維護香港的言論及集會自由。他說，英國堅決維護香港在「一國兩制」下所保障的生活方式，堅決肯定七國集團對香港議題採取的立場。英國外相藍韜文則指，留意到香港警方對示威者使用武力的問題，認為當局有需要展開港人信任的獨立調查。



此外，美國參議員魯比奧在《華盛頓郵報》撰文表示，華府應該向中方表明，在香港問題上，並非只有終止香港特別關稅區地位的「核選項」，尚有其他靈活且有力的方法，包括引用「天安門制裁」，即制裁與黑社會合作、暴力對待被扣留者的香港警務人員，或引用《馬格尼茨基法案》去制裁嚴重侵犯人權的政府官員。他表示，美國國會應通過《香港人權與民主法案》，制裁削弱香港自治的香港和內地官員。



