﻿一連兩宗 矛頭疑指向警員 仇警風暴宿舍外拉武裝漢

反修例示威者仇警情緒愈趨激烈。前晚警方截停一輛客貨車及擎槍制服一名持氣槍男子後，昨天凌晨警方在屯門警察宿舍外截獲一輛私家車，拘捕三名男子，在車上除檢獲一批鐵錘等攻擊性武器，同時發現印有警員個人資料的紙張，不排除有人試圖針對有關警員。警方重申，市民在公眾地方亮氣槍，警員未必能判斷真偽，一旦還擊，後果相當嚴重。



警察公共關係科總警司謝振中表示，昨天凌晨一時許警車巡經屯門湖康街警察宿舍，發現一輛白色私家車有可疑，上前截停，當時車上有三名男子，警員搜查後在車上檢獲一批攻擊性武器，包括鐵錘及鉗，同時發現數張A4紙單張，內容涉三名警員個人資料，包括警員全名、身份證號碼、電話、地址、家人姓名及工作地點等，把三名二十多歲男子拘捕。



被捕速遞員 家藏大量武器



警方指出，單張似街招附有警員資料，其底部料可剪成附資料的便條，方便撕走。由於不少警員在網上被人「起底」，同時有警員被冒名叫外賣及借貸，亦有警員家屬在工作地點受騷擾，警方不排除有人散播有關警員資料，以達到滋擾或恐嚇的目的。



此外，前日傍晚一名三十七歲任職速遞員男子，駕客貨車駛至北角，手持疑曲尺手槍物體伸出車外，指向途人。警方接報，在建華街近堡壘街截停疑車時，司機一度持類似手槍指向警員，警員拔出佩槍戒備，最後拘捕該男子，證實其所持為一支氣槍。



警方昨天在記者會上展示搜查該男子住所檢獲的證物，當中包括三支氣槍、大批BB彈及兩把武士刀，以涉嫌藏有仿製槍械及藏有攻擊性武器將速遞員拘捕。警方發現被捕男子曾在網上發表傷害警員言論，正追查他攜槍及藏刀的動機。另外，上周五一名休班警員在葵涌警署外遇伏身中多刀受傷，警方仍未拘捕行兇者歸案，而受傷警員仍在醫院深切治療部留醫。



網傳作戰小隊擬伏擊警察



社會上仇警情緒惡化，網上流傳一篇萬言書「致全體香港人的2019年革命宣言」，一個自稱勇武派小隊稱招募流亡港人，成立訓練營，送他們回港成立地區性作戰小隊，伏擊警察。但有關宣言的真偽未被證實。