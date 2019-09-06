楊岳橋指讓步不足 謝偉俊讚踏出一步

對於特首林鄭月娥前日宣佈正式撤回修訂逃犯條例，公民黨立法會議員楊岳橋昨出席一個電台節目時指出，對於過去三個月流過血和汗的人來說，所謂讓步並不足夠，現時市民更關注警暴問題，他又認為監警會沒有獨立調查權和傳召權，即使加入兩位新成員，都不會令制度變好。立法會議員謝偉俊認為，政府撤回修訂逃犯條例的回應是太少和太遲，縱使錯過最佳時機，也起碼踏出第一步。



出席同一節目的經民聯立法會議員梁美芬認為，政府現時拋出了橄欖枝，呼籲民主派人士作讓步。此外，自由黨黨魁鍾國斌表示，要化解香港當前問題，最理想是成立獨立調查委員會，他形容，這是「左、中、右的共識」，奈何政府不肯做。



全港反送中聯席表示，林鄭月娥宣佈撤回方案是太遲，因過去兩個多月，已有好多市民受傷及警方濫用暴力，必須成立獨立調查委員會，才有機會解決困局。他們又支持美國國會盡快通過香港人權及民主法案，以制裁違反人權及民主的香港官員和警員。



