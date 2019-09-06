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﻿美股中段升402點

2019-09-06 列印
  美國周三股市向好，杜指中段報二六七五七點，升四百零二點；納指則報八○九六點，升一百一十九點。滙控美國預託證券價格見五十七點六六港元，升零點一六港元；騰訊則見三百四十二點八五港元，升一點四五港元。

  紐約期金報每盎司一千五百二十六點六美元，跌三十三點八美元；紐約期油則報每桶五十七點二四美元，升零點九八美元。
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