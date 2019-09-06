  • 2019年9月6日 星期五
  • 27º
  • 86%
熱門： 撤回港鐵中大迎新營嘉盛苑梁舜燕

日報新聞 > 港聞

﻿13電影娛樂公司聯署﻿ ﻿籲把握契機真誠對話﻿

2019-09-06 列印
■十三間電影及娛樂製作公司及盈科拓展主席李澤楷，在報章刊登聲明。
Previous Next

　　英皇娛樂集團、寰亞傳媒集團等十三間電影及娛樂製作公司，以及香港演藝界內地發展協進會昨日聯署聲明，以「同一屋簷下，一起護我家 」為題，籲把握「撤回」契機，真誠對話、重拾我們嚮往的香港。同時，盈科拓展主席李澤楷昨亦在報章再度刊登聲明，指香港應堅守「一國兩制」，停止暴力維護秩序。

　　多間電影及娛樂製作公司在報章發聲明指出，爭議多時的《逃犯條例》修訂已經正式撤回，他們呼籲各界各方展開溝通，以對話代替對立，堅守香港的核心價值，回歸務實和理性，遏止暴力，捍衞法治，重建社會秩序，建構文化價值。

李澤楷再發聲明

　　另外，李澤楷發出的聲明表示，日前國務院港澳辦已對當前難題提出多點意見。香港要停止暴力，以法治恢復社會秩序，實在刻不容緩，大家須團結一心，重建和諧社會。他呼籲香港的未來，有賴全港共同創建。支持特區管治團隊與社會各界人士和青年繼續對話，為下一代創造更美好未來。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd