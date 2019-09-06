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跨境學童保母涉藏600支私煙被捕

2019-09-06 列印
　　新學年剛剛展開，對於過往有不法份子利用跨境學童進行走私，海關表示會加強對跨境學童，以及隨行人士進行抽查。

　　海關前日在羅湖管制站採取行動中，發現一名跨境學童女保母腰間及褲袋內藏六百支懷疑私煙，估計市值約一千六百元，應課稅值達一千一百元，將涉案保母拘捕。

　　海關表示，會因應情況針對跨境學童和隨行保姆及家長繼續進行抽查，並加強口岸的宣傳及教育工作。

　　另外，清關過程中，關員會主動提醒學童保管個人物品，不要被不法份子利用他們進行走私活動。據《應課稅品條例》，處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

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