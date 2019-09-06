跨境學童保母涉藏600支私煙被捕

雖然克羅地亞大軍名單沒有中場核心拿傑迪錫，隊長莫迪歷近況也平平，但教練達歷直指新星尼高拉華錫及馬高洛治足以支撐中場線。陣中還有腳風不錯的拜仁慕尼黑翼鋒比列錫以老帶新，今晚歐洲國家盃外圍賽E組有力作客擊敗斯洛伐克延續對賽往績優勢，客勝去馬。 效力巴塞隆拿的拿傑迪錫正捲入轉會風波，未能集中精神為國披甲；皇家馬德里中場莫迪歷的比賽狀態也成疑。幸而，格仔軍團陣中有不少明日之星，廿一歲的尼高拉華錫今季為莫斯科中央陸軍於俄超攻入兩球，廿四歲的馬高洛治今季由拿玻里外借到卡利亞里，不同戰線近兩仗也收錄一次助攻。達歷矢言：「我認為新星表現和心態皆很理想，有力肩負更多責任。」 比列錫以老帶新 ...

2019-09-06