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雅虎網站全球多地「跪低」

2019-09-06 列印
　　雅虎全球多地大規模故障，雅虎（http︰//www.yahoo.com）及 旗下分站雅虎香港（http︰//www.yahoo.com.hk） 網站昨下午一度發生故障，導致用戶無法使用瀏覽服務和電郵功能，到昨午近五時，雅虎在多個地區的服務逐漸恢復正常。

　　當連接到兩個網站時，均顯示「無法連上這個網站 ， 找不到hk.yahoo.com的伺服器IP位址」的告示。而雅虎旗下服務，包括雅虎搜尋器、電郵及新聞、地圖，甚至是網上相冊Flickr等亦相繼故障。 根據downdetector.com顯示的網站服務狀態，自香港時間下午二時十分起，雅虎開始出現故障投訴，重災區範圍遍佈亞洲、歐洲及北美洲。雅虎客服官方Twitter發文表示，已知悉情況正在解決，請用戶耐心等待。

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