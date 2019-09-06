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﻿逾七成受訪青年﻿ ﻿不信任區議會﻿

2019-09-06 列印
■「青年創研庫」昨公佈「強化區議會的角色與職能」研究結果。 港台圖片
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　　香港青年協會旗下智庫「青年創研庫」昨公佈「強化區議會的角色與職能」研究，結果發現逾七成受訪青年不信任區議會，以及區議會問責度不高，逾八成受訪青年不信任特區政府，建議政府檢視區議會的角色和職能。青協估計，這與近月反修例風波有關，希望港府賦予更多實權給區議會、開放更多地區事務讓年輕人參與。

　　青協青年創研庫在上月訪問了五百二十名，年齡介乎十八至三十五歲的青年，調查發現，三成半受訪者不滿意區議會各自為政，阻礙區議會發揮職能。另有，逾七成受訪者認為，區議會缺乏人才和資訊透明度不高。

　　青年創研庫「管治與政制」組別召集人潘學智表示，區議會在本港有多年歷史，過往雖然作為民意代表方面的價值獲認可，但社會變化急速，加上政府距離上次區議會角色與職能檢討超過十年，故此政府有需要全面檢視區議會在反映民意和向政府提供意見等多方面的表現，並擴闊選區，使區議會能有效發揮職能，滿足現時社會的需要，與時並進。

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