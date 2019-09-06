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威嚇營銷罪成兩被告 候懲期間吸毒收監

2019-09-06 列印
　　旺角一間健身中心Go Goal Studios，其中三名銷售員及一名健身教練違反《商品說明條例》，被指向兩名學生作出威嚇性營銷，迫使兩人在不情願下購買共值逾兩萬元的健身服務。

　　四人早前被裁定兩項作出威嚇性營業行為罪罪成，昨在九龍城法院判刑，控方指兩名被告涉另一同類案件被還柙。

　　其中兩名被告的社會服務報告不正面，更於索取報告期間吸食毒品。裁判官經考慮後判兩人監禁三星期，其餘兩人則被判九十至一百二十小時的社會服務令。



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