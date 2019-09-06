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﻿三文治式串撞﻿﻿的士客險夾斃﻿

2019-09-06 列印
■青嶼幹線駛至收費廣場發生三車相撞，一輛的士車尾嚴重損毀，後座二十二歲姓徐女乘客及二十四歲姓李男乘客受傷被困。
﻿三文治式串撞﻿﻿的士客險夾斃﻿
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　　北大嶼山公路發生三車相撞交通意外，一輛私家車沿青嶼幹線駛至收費廣場附近，疑因應交通問題收慢時，尾隨的士及貨車收掣不及，三車首尾相撞，其中的士成「三文治」被夾中間，車尾嚴重損毀，司機及兩名男女乘客受傷，兩乘客由消防員救出，女乘客昏迷，三傷者事後獲送院。

　　警方以涉嫌危險駕駛引致他人身體嚴重受傷，拘捕三十二歲姓尹貨車司機。

　　昨晨近八時，一輛私家車、的士及貨車順序沿青嶼幹線向機場行駛，當私家車駛至收費廣場附近時，司機疑交通情況收慢時，尾隨一輛載客的士的六十歲司機及一輛貨車收掣不及，三車串燒相撞（下圖）。

貨車司機涉危駕

　　意外中的士被夾中間嚴重損毀，其中車尾嚴重損毀，後座二十二歲姓徐女乘客及二十四歲姓李男乘客受傷被困，司機亦頭部受傷。消防員到場救出兩男女乘客，連同司機一併送院。

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