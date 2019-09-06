跨界合作成果 混融實境監察地盤施工

香港大型基建工程不時延誤，造價超支，一般監察亦需要創新科技支援。IT人碰上工程人擦出火花，合力打造「混融實境平台」HRP技術的生產協作平台，以無人機拍攝工地每個角落和施工進度，再拼合成3D虛擬實境，為工程和管理人員提供置身其中的體驗，加強施工監察和管理，及時克服問題。



科學園的初創公司Chain Technology聯合創辦人及首席技術總監陳震宇表示，遇上來自建築界的拍檔，了解到工程問題，啟發他打造「融合實境平台」HRP技術的生產協作平台。



近年建築業界引入建築資訊模型（BIM），而政府規定三千萬元以上的工程必須使用BIM 以方便管理。HRP則是一個支援高效協作的平台，方便不同相關程式檔案都可用統一平台處理，讓不同階段的工程及管理人員同時跟進建設進度和管理流程。



HRP亦是雲端平台，支援多種硬件輸出，由普通電腦、平板電腦、手機、以至內置觸控式屏幕的桌面系統、大型的4D Immersive CAVE投影系統（沉浸式CAVE系統）等都有支援。



Chain Technology早前更透過科學園與Lenovo合作，採用對方的最新虛擬實景（VR）眼鏡裝置，為客戶提供最全面的應用體驗。



平台支援手機或電腦操作



陳震宇表示：「HRP技術為工程管理者可以更快了解工地的情況，以往拍攝及繪畫工地的進度要兩名工作人員將工地不同角落的進度記錄下來，再繪製而成，共需要四十天的時間。不過HRP是用無人機拍攝，而拼合成3D的實景只需兩天。」



陳震宇更指，HRP不但可以為工程加快進度，亦可以用於物業管理，以智能監控冷氣、水管、電線及消防系統，以達致節能環保，更可應用於維修保養；除物管外也可應用於培訓和教育，文化保育和生活應用。



他表示，Chain Technology的客戶由公私營機構及各式各樣的企業，包括規劃、工程、建築、測量、設計界別。



較早前，Chain Technology亦與新加坡方面合作，商討如何利用Chain Technology的優秀技術完善新加坡的3D地圖。



另外，Chain Technology 的「融合實境平台」（HRP）可提高生產力之外，更可應用於培訓教育，以至地理、保育和歷史文化上更全面的了解和體驗，將科技融入生活帶來方便和效率。



