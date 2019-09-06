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﻿日漢涉反修例示威被捕

2019-09-06 列印
　　日本《共同社》報道引述消息人士指，一名四十多歲日本男子，涉及八月三十一日香港舉行的反對修訂《逃犯條例》示威活動被本港警方拘捕，這是自六月起反修例示威活動以來，首次有日本人被捕。該名男子已獲准保釋，日本駐香港總領事館亦已派員探視並為其提供支援。

　　日本外務省在八月，對香港發出一級危險旅遊警示，是四級制之中最低一級，警示提醒日本國民注意人身安全，呼籲日本國民密切留意香港最新情況，遠離示威地區 。
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