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海洋公園地盤驚見大蟒蛇

2019-09-06 列印
海洋公園地盤驚見大蟒蛇
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　　海洋公園正在興建水上樂園地盤，昨日出現蟒蛇蹤影，工人見一條數米長蟒蛇在花槽底蠕動報警，警員到場通知蛇王到場將蟒蛇手到擒來，事後用袋將蟒蛇載着及帶署。

　　現場為香港仔海洋公園大樹灣興建中的水上樂園地盤，昨晨近九時許，工人在地盤工作期間，突然發現一個花槽底有一條數米長大蛇，大驚通知主管報案。警員到場通知「蛇王球」到場，證實為一條長約三米的蟒蛇，遂利用鐵鈎花了半小時將蟒蛇擒獲。「蛇王球」表示，檢獲的蟒蛇為緬甸蟒，年約十歲，事後將蟒蛇放入袋及帶返警署處理。

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