  • 2019年9月6日 星期五
  • 27º
  • 86%
熱門： 撤回港鐵中大迎新營嘉盛苑梁舜燕

日報新聞 > 港聞

上身伸出窗收衫 老翁墮樓傷

2019-09-06 列印
　　秀茂坪發生收衫墮樓意外，一名七十二歲南亞漢，昨晨十時許，在秀茂坪南邨秀美樓一個低層單位，站在窗邊收回晾曬衣服時，疑上身俯出窗外失足墮樓，其間其二十七歲兒子見狀欲上前營救但不果，老翁直墮一樓平台受傷。

　　報警後救護員到場傷者急救送院，幸暫時沒有性命危險。事件中，一度救父不果的兒子手部亦扭傷，同時獲院。警員調查後，認為案件無可疑，列有人意受傷處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd