﻿網民鼓吹今「壓測2.0」堵路慢駛 假機票入機場 重罪可判監

繼上星期後，有網民發起今日再阻礙機場交通，今次更鼓吹利用假機票入機場，警方及機管局嚴陣以待，警告用假機票涉及使用虛假文書罪，可被囚十四年，此外，又會即時拖走故意停駛阻路的車輛。港鐵為配合機場實施進出管制措施，今早九時起，機場快線不停九龍站、青衣站及博覽館站，並暫停九龍站的預辦登機服務。機場一號停車場今早九時起亦關閉，機場巴士服務或有調整。機管局重申，煽動他人堵塞機場往來交通或違反禁制令，呼籲示威者不要再阻礙無辜旅客。



有人在網上發起今日阻礙機場交通，亦有網民發起在機場附近上空玩「無人機」，藉以影響航班升降。民航處強調，無人機屬航空器的一種，在飛行安全方面受民航條例規管，提醒市民切勿在機場五公里範圍內，及周邊地方飛放無人機，否則會觸犯《飛航（香港）令》或《機場管理局附例》，可被罰款及監禁兩年。



有網民發起今日下午一時進行「機場壓力測試2.0」，號召市民再度使用交通工具或駕駛私家車不斷來往機場，堵塞機場一帶交通，更有人提醒參與者帶同行李、可取消的彈性機票、偽造機票，甚至提議在機場附近飛放無人機。



故意慢駛有機會被控



機場警區副指揮官劉榮基昨天在記者會上指出，網上鼓吹他人使用虛假登機證或電子機票進入機場客運大樓，有關行為可干犯使用虛假文書罪。警方新界南總區交通部署理高級警司李錦標指出，駕駛者故意阻塞交通，行為是不負責任，以速限每小時一百一十公里的北大嶼山公路為例，指若駕駛者以時速三十至四十公里駕駛該路段，或干犯「不小心駕駛」，甚至「危險駕駛」。他又指出，曾有人虛報發生交通意外，此舉干犯「誤導警務人員」及「浪費警力」等罪行。



警方指上周日的機場堵塞行動，至今拘捕六人，涉嫌「藏有可作非法用途工具」、「將物品投入鐵路」等，又澄清上周日並無男警員進入機場女廁執法，是由機場職員協助下，將示威者帶離女廁調查。



機鐵今不停三站



港鐵為配合機場實施進出管制措施，機場快線服務今早九時起不停九龍站、青衣站及博覽館站，列車服務每十分鐘一班，並暫停九龍站的市區預辦登機服務。東涌線列車則維持正常服務。機場一號停車場今早九時起亦會關閉，而機場巴士服務或有調整。