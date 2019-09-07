﻿惠譽下調港信貸評級至AA﻿﻿ 林鄭否認亂局削弱兩制﻿

國際評級機構惠譽將本港信貸評級由「AA+」下調至「AA」，前景展望為負面，又指持續的社會事件，考驗「一國兩制」，打擊國際對本港管治制度、法治質素的看法。不過，特首林鄭月娥及財政司司長陳茂波都不同意惠譽調低本港評級，他們都強調，近日混亂沒有削弱「一國兩制」，政府堅定以「一國兩制」、法治手段止暴制亂。



惠譽將本港長期外幣發行人違約評級調低至「AA」，惠譽指本港持續的社會事件，打擊國際對本港管治制度、法治質素及效率的看法，造成長期損害，並質疑營商環境的活力與穩定性。社會動盪再次爆發的可能，或進一步削弱外界對公營機構的信心，影響對香港管治、制度、政治穩定及營商環境的看法。惠譽亦預測本港今年本地生產總值際增長為零，明年則增長百分之一點二，今年的財政預算盈餘會收窄至近乎零。



財爺不同意負面評級



香港在經濟、金融及社會政治方面，與中國的聯繫逐步提升，反映香港持續融入國家治理體系，將帶來更大的體制及監管挑戰，令香港與中國的主權評級差距收窄。惠譽對中國的評級為「A+」，與香港評級相差兩級，展望評級為穩定。



正在廣西出席活動的林鄭月娥表示，不接受惠譽下調香港評級。她表示，若政府答應釋放所有被捕人士、「不追究」、「不檢控」等訴求，恐怕國際對香港法治的看法會更負面。她認為，香港持續的混亂必定影響國際對香港的觀感，以及企業的信心，呼籲社會盡快停止暴力。



財政司司長陳茂波亦表示，香港與內地日趨緊密的經濟和金融聯繫，不應是對香港信用評級的制約因素，相反是香港長遠發展的積極推動力。內地經濟結構調整和防範金融體系風險的工作，不斷擴大對外開放，為香港帶來龐大的經濟發展機遇。



