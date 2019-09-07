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花旗調低港增長預期 失業率或升至3.1%

2019-09-07 列印
■花旗報告預測本港今明兩年失業率，分別為百分之三點一及百分之三點三。
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　　本港經濟持續受反修例風波打擊而下滑，花旗銀行昨第四度下調本港今明兩年經濟增長預測，將二○一九年和二○二○年本地生產總值（GDP）增長預測，分別降至百分之零點六和百分之一點四，反映近期的社會活動對經濟的衝擊，而增長預測當中零售和旅遊業已明顯受損。另外，花旗報告亦預料，本港第三季實質GDP將按年收縮百分之零點三，按季收縮百分之零點六，並上調今明兩年失業率預測，分別為百分之三點一及百分之三點三。

　　花旗的報告指出，零售業數據在七月創下三年來最差表現後，八月可能繼續惡化，政府需要採取更果斷的行動，解決根深柢固的社會和經濟問題，其中住屋是關鍵挑戰。此外，儘管預期聯儲局將減息，香港銀行同業拆息今年將保持高位，優惠利率將保持不變。

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