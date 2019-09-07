《人民日報》：須解決社會深層次矛盾

正當香港的暴力示威持續之際，國際評級機構惠譽將香港長期信貸評級由「AA+」下調至「AA」，展望為負面，又預期，今年香港的實際GDP增長為零，明年增長預期為百分之一點二，是一個很低的增長率。惠譽又估計香港今年的財政盈餘會收窄至零，雖然惠譽估計香港的一國兩制框架會保持完好，但公眾的不滿將繼續存在。 今次惠譽直接將香港的評級調低，而且展望也是負面，意味着如果情況轉壞，會再調低評級。一般市民不太明白調低信貸評級的意思，全球三大信託評級機構穆迪、標準普爾和惠譽，為國家、地區及公司債務進行評級，評級愈高，代表風險愈低，而利息是風險的補償，高評級意味着付出少一些利息也可以借到錢，評級降低...

2019-09-07