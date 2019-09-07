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《人民日報》：須解決社會深層次矛盾

2019-09-07 列印
　　內地《人民日報海外版》昨在頭版發表署名文章，指出香港的風波，毋庸諱言折射出社會一些深層次矛盾，例如「住屋難」、貧富差距大、向上流動難等社會問題，要解解決這些問題非一日之功，需要多管齊下。而《環球時報》引述商務部前官員稱，香港與內地如何消除社會上片面、偏激、短視情緒，有很多事情需要努力去做。

　　《人民日報海外版》的文章指出，一般市民特別是年輕人，常常抱怨「住屋難」、貧富差距大、向上流動難等社會問題，這些都是長期累積形成，成因複雜，需要準確找出癥結，尋找有效解決辦法。同一報章另一篇由新華社記者所寫的文章則指出，香港在經濟、民生方面的矛盾，長期未能解決，積累成巨大社會問題，高樓價及貧富差距等社會問題早已暴露，回歸二十二年來，歷屆特區政府作出不同程度努力，但至今為止收效甚微，民怨難消，這是修例風波一經煽動，就爆發的重要原因。



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