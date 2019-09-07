﻿中大築人鏈﻿﻿促正視警暴﻿

在反修例風波下，罷課衍生的相關活動持續。中大員工總會昨在中文大學百萬大道發起「中大人鏈」活動，約三百名教職員、學生和校友築成人鏈，圍繞百萬大道一圈，參與者手持標語，高叫「五大訴求，缺一不可」等口號。有參與活動教職員指，參與人鏈活動的主因是希望政府正視警察濫暴問題，直言「若香港連穿黑色衣服的自由都沒有，是非常可怕的。」亦有手持同事孩子所繪圖畫參與活動的教職員認為，林鄭月娥提出撤回本是應盡之職，「始終政治問題應以政治方法解決」，強調五大訴求缺一不可，冀政府同樣正視。



至於中學方面，昨早七時許，大批穿著校服的不同學校中學生，及穿上黑色衣服、戴口罩的校友，參加聯校人鏈活動，包括瑪利諾修院學院、何明華會督銀禧中學、東華三院黃笏南中學、賽馬會官立中學，以及附近的喇沙書院。同時，在鰂魚涌，也有多間中學的學生築成人鏈。



