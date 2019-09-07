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恒大學生會長透露11同學被捕

2019-09-07 列印
　　反修例警民衝突中，逾千人被捕，香港恒生大學學生會會長李翔鵠前日在開學禮致詞時表示，據學生會所知，共有十一名恒大學生被捕，另有多人受傷。校長何順文表示校方知道情况，一直與學生會緊密聯繫，亦為有需要學生提供心理輔導。他仍覺得有需要成立獨立調查委員會，作多方面調查，包括警隊及示威者，找出真相吸取教訓，讓未來做得更好。

　　另外，一名城市大學內地舊生在校園內推倒民主女神像，在西九龍裁判法院被判罰款二千元。案發於今年七月二十三日，被告王錫釗在城大推倒民主女神像，他承認一項刑事毀壞罪，指當日經過民主牆，見到「亂港」的標語一時激動，撕毀牆上的紙張，又因為患有焦慮症，情緒失控繼而推倒女神像。

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