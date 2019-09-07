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網上號召周末多區集會遊行

2019-09-07 列印
　　網上流傳今明兩日多區會發起與反修例有關集會及遊行活動，警方表示非常關注。其中，明日在遮打花園集會及遊行申請，警方指昨午才收到主辦申請人通知，將在明午一時三十分至五時三十分，在遮打花園集會後，沿花園道遊行至下亞厘畢道，預計遊行人數約五千人。警方正與申請人接觸及進行風險評估，再確定是否對該活動發出不反對通知書。

　　此外，有網民發起今日下午一時在港鐵旗下的九龍灣德福廣場及沙田連城廣場進行靜坐抗議。此外，亦有人號召明午二時在中環愛丁堡廣場，遊行至美國駐港總領事館，並舉行集會，呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》。

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