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春田街業權回收 重建六項目

2019-09-07 列印
■地政總署昨日宣佈，回收春田街合共一千八百零九項業權。資料圖片
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　　地政總署昨日宣佈引用《收回土地條例》，回收春田街合共一千八百零九項私人物業權益，及後推行六個市區重建項目，項目分別位於春田街／崇志街、庇利街／榮光街、鴻福街／銀漢街、鴻福街／啓明街、榮光街和啓明街／榮光街。根據市建局文件顯示，其中在庇利街／榮光街的發展項目中，地盤總面積達八千零四十二平方米。

　　項目已納入市建局一五至一六及一六至一七年度的業務計劃。該業務計劃顯示，二點一公頃地盤總面積，將重建作住宅用途，並附有零售及商業設施。另外，合資格業主可獲得法定補償，在特定情況下，可獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。租戶可獲安置入住由房委會或房協出租單位，或獲發特惠現金津貼。

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