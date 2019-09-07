﻿規管VOC產品擬收緊﻿ ﻿改善空氣被指徒勞﻿

環保署就空氣質素指標的檢討結果諮詢公眾，署方建議進一步規管一般消費品的含揮發性有機物（VOC）限值。若建議落實，除工業用品及噴髮劑以外，香體劑等日用消費品或會納入規管範圍。業界及環保人士不約而同批評，日用品並非VOC的主要源頭，相關措施只是為做而做，減排功效事倍功半。



環保署七月起就空氣質素指標檢討的結果及建議展開諮詢，下月截止。除了為坊間批評的微細懸浮粒子（PM2.5）一項，當局建議將粒子濃度上限收緊、但容許超標次數由九次大增至三十五次外，署方也提出了數十項改善空氣質素的措施。



交通運輸之外的「其他排放源」，當局則建議在短期進一步規管含有VOC的產品，將VOC限值的規管範圍，從現時法例規定的指定工業及消費用品，擴大至一般含VOC的消費品，如香體劑、消毒劑等。



在規例以外再為日用品的VOC值設限，香港化妝品同業協會執行顧問蔡浩生指出並無必要，只是變相擾民。他指，高VOC含量的民用消費品已大多納入條例監管，其他化妝及日用品的VOC含量已是相當低。規管日用消費品亦非降低VOC的良策，相關建議被指捉錯用神。健康空氣行動高級社區關係經理龍子維指，現時VOC的主要來源，並非來自本地的化學工業品及消費品，而是受珠三角的空氣質素所影響。



中大生命科學學院副教授陳竟明亦批評，相關措施搔不到癢處，質疑只是為了交數的「數字遊戲」，「一旦規管所有產品，政府或會說減少了若干產品入口，便推論減少VOC。但VOC本就難以像路邊空氣質素般輕易量度，怎能一概而論？」



飲食業推廣「低排放」



該諮詢文件的中期措施也提出研究新式飲食業防污設備應用於不同類型的餐廳的可行性，以至推廣「低排放」煮食。叙福樓集團主席黃傑龍認為，減排是未來趨勢，飲食業界有企業責任着手環保，「中餐鑊氣特別多，油煙排放高，經常牽涉到炒或炸，故此更須用上市面最好的裝置。」



部份食肆未能有效減排，黃傑龍坦言行內少數人「裝假狗」：「新店安裝了EP機，但成功領牌後沒有開啟使用，從而節省保養需要，同時亦有業界事後會拆走機器，甚或機器本身就是租回來或將搬到其他店舖再出牌。」故他相信，除了推動飲食業減排，業界亦須自律才可達標。



在非路面流動機械上，當局在文件中提及，短期或會探討收緊新供應香港的非道路車輛的廢氣排放標準的可行性，中期又將焦點進一步轉移到受規管機械，意味收緊廣泛應用在機場、貨櫃碼頭及建築地盤的設備標準。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，碼頭的內運車、龍門起重機等機械均排出廢氣，機手因操作守則不容許他們把玻璃徹底鎖上，只得「硬食」灰煙，提高廢氣排放標準可保障前線的健康。



