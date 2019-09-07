陳肇始冀提升病人生活質素 ﻿預設臨終醫療指示立法﻿﻿公開諮詢﻿

政府昨就預設醫療指示病人家居離世的晚期照顧立法建議，展開公眾諮詢，諮詢期至十二月十六日。食物及衞生局局長陳肇始指出，面對人口老化，希望諮詢可以提升病人臨終前的生活質素，促進病人家屬在親人病重期間至離世後的福祉。



食物及衞生局顧問林啟忠解釋，預設醫療指示是指以書面作出的陳述，病人在精神上，有能力時決定自己無能力作決定時拒絕的治療。而病人家居離世是指，病人可在其選擇的地方渡過最後的日子，例如在家中或安老院。根據醫管局數字，在一三年有三百宗預設醫療指示，到去年升至一千五百宗。



建議立法內容指出，年滿十八歲或以上人士，隨時可以簽署、修改預設指示、甚至撤銷指示。另外，就預設醫療指示的範本，當局說日後都會以醫管局現行使用的範本作為基礎再作修改，藉以提高清晰度，及減低爭議。



