  • 2019年9月7日 星期六
  • 28º
  • 86%
熱門： 修例風波罷課太子站港鐵梁兆玉

日報新聞 > 港聞

兩男被控襲擊港鐵休班車長

2019-09-07 列印
■警拘其中一名涉案男子。
Previous Next

　　港鐵寶琳站早前有大批示威者聚集，破壞設施，並懷疑襲擊一名五十一歲休班站長。警方接報到場，經初步調查，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，兩名分別二十二歲姓何及二十三歲姓鍾本地男子涉案被捕。兩人昨午在觀塘裁判法院提堂，各被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd