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社政工會：不希望繼續濫捕

2019-09-07 列印
　　社會及政治組織從業員工會昨晚在中環遮打花園舉行「反濫捕，抗威權集會」，現場放置了「民主女神像」。

　　社會及政治組織從業員工會理事長鄭衍棋指出，反修例示威活動至今，有立法會議員、區議員及議員助理受到警察暴力對待，至今五名區議員、三名立法會議員及六名議員助理被拘捕，他強調在衝突現場是發揮緩和作用，不希望濫捕情況繼續出現，希望透過這次集會，喚起公眾對暴警關注。

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