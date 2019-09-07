﻿子宮手術遭錄影曝光﻿ ﻿女病人向浸會醫院索償﻿

一名女子不滿在浸信會醫院進行子宮肌瘤手術期間，其私處遭閉路電視攝錄及曝光，令她精神受創，前日入稟區域法院就院方疏忽及侵犯私隱提出索償。



原告在入稟狀指出，她前年一月十六日於浸會醫院進行子宮肌瘤手術，手術過程涉及暴露其私密部位。她不滿院方利用或容許閉路電視拍下手術過程，並將片段接駁至螢幕，用作非協助手術成功之用途。



原告於手術期間，已察覺到攝錄機的存在，因私密部位被公開及曝光而感到高度被冒犯，導致精神受損，包括不斷回想事件及心情抑鬱。而原告於二○一六年九月二十三日，亦曾在被告醫院接受同類型手術，令她合理地憂慮類似事件曾已發生。原告就被告的疏忽及侵犯其私隱提出索償，但未有透露索償金額。



