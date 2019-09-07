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港兩少年涉澳門販毒被捕

2019-09-07 列印
■兩名香港學生，涉嫌於澳門販毒被捕。
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　　兩名年齡分別為十四歲和十六歲的本港男生，前日涉嫌於澳門販毒被捕，司警搜獲市值約八萬澳門元的毒品可卡因。據悉，兩名涉案少年聲稱是朋友關係，因金錢需要於八月替本港一個販毒集團販毒。

　　據悉，司警前日接獲線報後，在澳門上海街發現一名疑似販毒的青年進入酒店，稍後，另一少年進入酒店時，司警馬上上前截查兩人，並在其酒店客房搜出約二十四點一六克可卡因和毒品分拆工具。

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