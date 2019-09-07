﻿跳出框框人生經驗﻿ ﻿外展訓練上山下海﻿

扎根本港四十九年的香港外展訓練學校，一直為本地青年提供體驗式外展訓練，讓他們上山下海，實地探險，野外求生，不斷挑戰能力極限，並將經歷帶回日常生活中。該校執行董事Nick Cotton深信，外展訓練是全人教育的重要一環，比起傳統教育更能激發年輕人的潛能，促進個人成長。



上世紀六十年代末，港英政府開始關注及研究青年政策。英國的外展訓練學校一九七○年來港設分校—香港外展訓練學校（下稱香港外展），並註冊成為慈善及非牟利的教育機構，為本港青少年提供一系列外展訓練課程，例如獨木舟、跳崖、攀岩等戶外活動，至今已有逾二十萬人參加。



從事國際教育工作二十多年的Nick Cotton，四年前毅然辭去香港李寶椿聯合世界書院副校長一職，轉投香港外展出任執行董事，等同於該校校長一職。從國際教育跳到外展教育，他笑言並無轉行，只是教育的方式不同。



他指出，世界各地的不少學制均以應試教育為核心，忽略學生在外展訓練體驗，香港亦不例外；傳統教育下，成績稍遜的年輕人容易低估個人能力，他們其實只是欠缺激發潛能的機會。



香港外展有近半世紀歷史，在各年代均孕育出社會橋樑，當中不乏跨代參與的成員，例如前香港立法會議員楊孝華及其兒子楊哲安。隨着時代變遷，該校的外展活動種類亦愈來愈多，除了早年已提供的獨木舟遠征課程，亦包括攀峽谷、攀岩、帆船遊、跳崖等活動。



學習堅毅不怕挫敗



他卻認為，外展訓練的精髓是讓年輕人獲得經驗，跳出框框：「有很多小朋友知道要露營，不能洗澡、要自己煮食，都會感到緊張不安，但經過五至八天的外展訓練，卻不捨得大自然，不願回家。這些情況經常發生。」



一名舊生畢業多年後仍不忘在港的外展經歷，令Nick印象最深刻：「她成為單親媽媽後經常有挫敗感，面對一定生活壓力，她卻跟我說，每次只要想起當日如何攀岩，便提醒自己不能放棄，要堅持下去。」他續說，外展訓練課程給予年輕人挑戰的機會，相信自己的潛能，例如從崖上跳落海。



作為一家非牟利教育機構，香港外展不時都會舉辦籌款活動，包括外展越野挑戰賽、外展衝勁樂、Multi-Race等，以籌募課程經費，幫助更多有需要的年輕人。他相信，要舉辦獨特的活動才能吸引善長仁翁的眼球，故於兩年前參考英國外展訓練學校，讓數十名健兒從高樓大廈頂樓游繩而下，以作籌款。



在港舉辦「香港千呎游繩下降大挑戰」活動，Cotton認為最大挑戰是選址，「因為香港，以至全亞洲都無人舉辦過，不少商廈都擔心活動有風險。」經過多番商討，該活動終獲太古集團支持，並容許在其港島東中心舉辦，他表示，「該商廈樓高六十多層，佔據天際線，樓下又有公園，可讓一家大小前來支持活動。」該活動將於今年十一月捲土重來，一連兩日供太古坊租戶及公眾參加，期望可籌得五百萬港元，資助更多年輕人體驗外展訓練。



