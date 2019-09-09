﻿黑衣人橫掃港島線 火攻中環站 砸玻璃毀電梯

有市民昨午在中環遮打花園進行「香港人權與民主祈禱會」，並遊行至美國駐港總領事館，促請今天復會的美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》，以制裁有損民主的人士。其後，集會演變成暴力事件，有激進示威者在畢打街縱火，並火攻港鐵中環站歷山大廈對開的站口，又破壞多個站口。有示威者沿港島線游走，警方在中環、金鐘、灣仔和銅鑼灣站動武，制服多名黑衣人。港鐵指中環站受嚴重破壞，今早能否重開，須視乎維修進度而定。



大批穿黑衣市民昨午十二時半開始在遮打花園舉行祈禱會，並收集「香港人權與民主宣言聯署」。部份集會人士手持美國國旗及「五大訴求 缺一不可」、「總統特朗普 請解放香港」等中英文標語。約一時，有遊行人士突然提早沿遮打道起行，與警方交涉後到律政中心外短暫聚集，並宣讀遊行宣言。



集會人士下午二時起步往美國總領事館遞交請願信，抵達後宣讀宣言，領事館派員接信。三時過後，一批遊行人士接近美利酒店時停下，與在紅棉路戒備的防暴警對峙，有人以雷射筆照向警方，防暴警察一度舉黑旗，警告會使用催淚煙。



垃圾桶大花盆封站口



約下午四時，有示威者破壞港鐵中環站閘機，逾三十名防暴警進入站內制服至少三人，港鐵宣佈關閉中環站。其後，有示威者堵塞多個中環站出口，將垃圾桶、大花盆、手推車等擲入站內的扶手梯。有防暴警察突破畢打街站口的障礙物後，發射至少一枚橡膠彈，並後退回站內及落閘。另有示威者打破中環站多個站口的玻璃幕牆。亦有示威者分別到畢打街與干諾道中交界設路障，以及爬上舊中銀大廈外的石獅像，以黑色膠紙遮擋閉路電視鏡頭。大會近下午五時應警方要求，提早結束遊行及集會。



部份示威者轉移至金鐘站聚集，與閘外警員對峙。其後，防暴警向站內推進，制服至少一名男子，將其雙手以索帶反綁，並在場築起防線，以免記者及其他市民靠近。



有示威者於接近六時在德輔道中及畢打街交界縱火，被趕到消防員迅速撲熄。同時，有示威者以鐵架、紙皮堆於中環站歷山大廈對開出口外，其後縱火，現場火光熊熊，冒出大量濃煙，消防員數分鐘內到場撲滅。其後，一批防暴警察沿德輔道中向遮打花園方向推進，部份速龍小隊在雪廠街佈防，包圍數十名市民要求搜身。示威者在皇后大道東築起防線並設路障，警方在警察總部對出的天橋舉紅旗警告。



列車不停灣仔站



有示威者轉到灣仔站破壞站內玻璃、閘機等設施，一名外籍人士奪走示威者手中鐵枝離開，亦有在場市民不滿示威者行為。示威者短暫逗留灣仔站後離去。港鐵宣佈列車不停灣仔站。接近七時，示威者走到銅鑼灣崇光百貨外等多處設置路障，防暴警在銅鑼灣站內制服至少七人，其後警方與示威者在地面衝突。