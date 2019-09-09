衝突遍港九銅鑼灣站拘七人

示威者昨午在中環及灣仔等多處地方堵路及破壞港鐵站設施被驅散，至晚上轉戰至銅鑼灣港鐵站、旺角警署及黃埔站外一帶聚集。其中在銅鑼灣站一帶，防暴警員一度發射多次催淚彈，截停及拘捕多人。



昨晚七時，示威者轉戰銅鑼灣站，防暴警員進入站內拘捕，至少有七名男女被警員截停調查及拘捕。防暴警員又發現示威者在軒尼詩道一個出入口聚集，雙方對峙，有示威者用垃圾筒企圖堵塞出入口，防暴警員見狀衝出驅散，其間發射及手投多枚催淚彈，現場行人路一度冒出火光。



防暴警射催淚彈驅人群



半小時後，防暴警員兵分兩路，一隊在渣甸坊對開軒尼詩道進行驅散，另一隊防暴警員則沿時代廣場附近堅拿道東的軒尼詩道，向東推進驅散示威者。其中警員在渣甸坊將一名示威者按地上拘捕。



至晚上八時四十至四十五分，防暴警員一度在波斯富街、東角道及軒尼詩道聚集人士先後舉起藍旗及黑旗，呼籲他們離開，逾百名聚集示威者未有理會，防暴警員五分鐘內多次發放催淚彈驅散人群。



另外，紅磡黃埔花園對出近黃埔站有大批市民聚集，防暴警方在行人天橋上一度舉起藍旗警告，其後一名穿紅衣男子被警員拘捕。警員帶走被捕男子時，多名市民上前包圍。差不多同一時間，太子站外有數百名示威者聚集，有人向旺角警署的防暴警照射鐳射筆，警方多次警告無效，警署平台上有警員發射布袋彈驅散。晚上九時三十分，有示威者在太子站對開彌敦道用雜物堵塞道路。港鐵宣佈太子站暫時封閉，列車不停太子站，旺角站亦在十時許關閉。



晚上十一時，警方再向聚集警署外的人群發射數枚布袋彈，一名女子疑中彈受傷。義務急救員為傷者進行初步治理，該女子腿部受傷。



郭富城現身銅鑼灣 稱買尿片



另外，昨晚約七時，防暴警員在堅拿道東近摩理臣山道向鑼銅灣推進清場時，藝人郭富城駕駛其林寶堅尼超級跑車在現場出現，多名示威者發現偶像紛紛上前要求合照。據悉，郭富城回答記者稱，當時只是為女兒買尿片經過。