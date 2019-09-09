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落區對話回應社會 張建宗：非「公關騷」

2019-09-09 列印
落區對話回應社會 張建宗：非「公關騷」
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　　特首林鄭月娥宣佈撤回《移交逃犯》條例，並公佈四項措施。政務司長張建宗（見圖）不認同有說法指高官落區做「公關騷」，指特首以最大誠意、務實和積極的態度回應社會事件。

　　張建宗發表網誌表示，他明白四項措施未足以平息社會上所有怨氣，但希望這是走出困局的一步，並重申並非對暴力妥協，更非示弱，認為止暴制亂仍是當務之急。

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