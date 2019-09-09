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元朗「七‧二一」七名傷者 入稟控警務處長索償

2019-09-09 列印
■七名傷者向警務處處長提出民事索償。
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　　七月二十一日元朗白衣人襲擊事件導致至少四十五人受傷。民主黨宣佈協助當中七名傷者，入稟民事控告警務處處長盧偉聰等高層警務人員於事件中沒有履行職責，並希望通過訴訟迫使警方交代當日部署詳情。

　　事件中被打傷的林女士，現年六十歲，她憶述事件時多次哽咽，指當晚於元朗站樓梯上走避時跌倒，腳部受傷，其後曾到天水圍警署嘗試報案，惟該警署關閉，反問「警署落閘咩道理呀？」林女士受傷後至今不敢入院治療，傷口發炎惡化，要以輪椅代步，並須轉介骨科及接受心理輔導。

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