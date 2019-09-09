事件中被打傷的林女士，現年六十歲，她憶述事件時多次哽咽，指當晚於元朗站樓梯上走避時跌倒，腳部受傷，其後曾到天水圍警署嘗試報案，惟該警署關閉，反問「警署落閘咩道理呀？」林女士受傷後至今不敢入院治療，傷口發炎惡化，要以輪椅代步，並須轉介骨科及接受心理輔導。
元朗「七‧二一」七名傷者 入稟控警務處長索償
事件中被打傷的林女士，現年六十歲，她憶述事件時多次哽咽，指當晚於元朗站樓梯上走避時跌倒，腳部受傷，其後曾到天水圍警署嘗試報案，惟該警署關閉，反問「警署落閘咩道理呀？」林女士受傷後至今不敢入院治療，傷口發炎惡化，要以輪椅代步，並須轉介骨科及接受心理輔導。
黑衣人橫掃港島線 火攻中環站 砸玻璃毀電梯
有市民昨午在中環遮打花園進行「香港人權與民主祈禱會」，並遊行至美國駐港總領事館，促請今天復會的美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》，以制裁有損民主的人士。其後，集會演變成暴力事件，有激進示威者在畢打...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
四川兩連震至少一死63傷
昨日早上四川省內江市威遠縣接連兩次發生地震，其中一次達5.4級地震，至少一人死亡及六十三人受傷。 據中國地震台網測定，5.4級地震發生在昨晨六時四十七分，震源深度十公里。有民眾在睡夢中被搖醒上街頭暫避...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
寧當烈士不理國會議決 約翰遜拒延長脫歐期
英國首相約翰遜聲稱要做「脫歐烈士」！約翰遜已去信所有保守黨國會議員，聲稱他寧願違反法例，也不願「乞求」歐盟再度延長英國的脫歐期限。假設他無視下議院日前通過的阻止硬脫歐議案而「硬脫歐」的話，就要承擔可能...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬鞍山峻源1564萬入場
中信泰富旗下的馬鞍山峻源，主打三房及四房戶，項目日前一條龍開放示範單位兼開價，首批50伙包括三房、四房及特色戶，折實1564.26萬起。 中信泰富物業代理董事關潔瀅指出，峻源首批50伙單位，主...
2019-09-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中美重啟談判 後市突破關鍵 港股本周料橫行整固
上周市場傳出多個利好消息，人行宣佈降準放水、中美落實下月重啟貿易談判，以及美國經濟數據疲弱，市場減息預期升溫。市場人士認為，本周港股將於26000至26800點之間橫行上落，至於進一步突破，則要視乎中...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
知恥近乎勇 德軍奪「愛」
德國上仗歐洲國家盃外圍賽C組主場2:4不敵荷蘭，中堅莊拿芬泰希和歷卡斯蘇尼承認發揮未如理想，承諾今晚作客榜首的北愛爾蘭會將功補過。防守知恥近乎勇，前線隊友可望放心進攻，延續日耳曼軍團近年對北愛的往績優勢，客勝可捧。 （有線602、662台周二凌晨2:45直播） 上仗不敵荷蘭，德國七年來首次在單場正式賽事失掉四球，莊拿芬泰希更擺了一次烏龍。這位廿三歲守將自知表現令人失望，向教練路維許下承諾︰「我一直感到自責，這是我職業生涯首球烏龍。可是，我不會意志消沉，會繼續做好準備迎戰下仗。」 雙中堅贖罪戰 另一中堅歷卡斯蘇尼亦揚言，要在今晚一戰盡吐烏氣︰「己隊是一支年輕的球隊，可...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A7R IV 爆升61MP攝力
當手機鏡頭也邁向6,400萬像素，無反相機隨即還擊，Sony新推全片幅無反A7R IV，首度將攝力推上6,100萬像素，且提供15級動態範圍，同時將實時眼部追焦應用至拍片，加上Mi熱靴支援數碼收音，可...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
王菲膺雙料亞軍 古佩玲季軍 黃嘉雯大熱奪港姐冠軍
《2019香港小姐競選》昨晚在將軍澳電視城舉行，結果由黃嘉雯大熱封后，榮膺港姐冠軍，至於亞軍及季軍則分別由王菲及古佩玲奪得，而最上鏡小姐亦由王菲同時奪得，而陳熙蕊則獲得友誼小姐。 香港小姐決賽昨晚在...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——決不容港鐵站變戰場
反修例集會演變成港鐵站內衝突及暴力破壞，已成慣性發展。過去數個周末，多個港鐵站遭激進示威者大肆破壞，被迫封閉，列車因而多次停駛，大批乘客受阻，昨天就輪到中環站被蹂躪。更糟糕的是，警方與示威者在站內或列車上衝突，連累市民的人身安全不保，情況極不理想，港鐵和警方必須想方設法，減少港鐵站或列車淪為浴血戰場。 經多次衝擊，政府總部、立法會、警總以至地區警署等建築物的保安已大為提高，而數次發生大型集會的機場，地處偏遠，示威者難以長期圍堵，撤退亦困難，令他們卻步。在選擇有限下，港鐵成為示威者主要針對對象，也與示威者不滿港鐵處理站內衝突有關，可說新仇舊恨，糾纏一起。 港鐵試過把大型集會附...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雙「蘇」開齋兼起孖 韋達發財寶捧盃 莫雷拉帽子戲法封王
昨日多位騎練打開今季勝門，其中莫雷拉勝出呂廄「福喜多多」、沈廄「理想回報」及苗廄「銀紙」，三W兼做騎師王。其餘蘇偉賢贏「麯院風荷」及「聰明導彈」，田泰安贏東廄「加州明雋」及蘇廄「天意」，而後駒練者蘇保...
2019-09-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6