  • 2019年9月9日 星期一
  • 28º
  • 88%
熱門： 機場齋睇唔買港鐵修例風波元朗天主教中學

日報新聞 > 港聞

劉江華： 正安排地區對話

2019-09-09 列印
　　民政事務局局長劉江華指，政府正在設計一個可與市民對話的平台，特首林鄭月娥希望可在本月內落區與市民進行面對面的互動交流。

　　劉江華指出，在設計平台上面對一些難題，例如要在短時間內走遍十八區需較長時間，因此正研究如何將部份區組合起來。另外一個難題，是如何公開邀請市民，又能讓大家參與到。不過，由於現時社會仍未回復平靜，要進行對話時是否會受干擾，都是考慮中的因素。

　　他又指，大多數市民都希望有一個寧靜的環境及社會回復正常秩序。對於示威者的訴求，政府亦有一定回應，但當然未必可完全回應，但可以在對話當中繼續深化。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd