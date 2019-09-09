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幸無人受傷失蹤 遊艇沉沒疑涉勒收泊位費

2019-09-09 列印
■遊艇沉沒僅露出部份甲板。
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　　觀塘避風塘對開海面，一艘中式遊艇昨日被發現沉沒僅露出部份甲板，水警輪與消防船接報趕到場，派蛙人落水搜索，證實無人失蹤及受傷。警方調查遊艇沉沒，是否與早前有遊艇被斬纜破壞有關，正嘗試聯絡船主安排將沉船移走。

　　現場為觀塘避風塘對開約一百米海面，經常停泊有約十艘中西式遊艇。據悉，去年十月底避風塘曾發生遊艇刑毀及勒索案，六艘停泊在避風塘的遊艇被人淋油，船主亦曾收到帶恐嚇意味的卡紙。

　　昨晨九時許，有人發現一艘遊艇沉沒，僅部份甲板露出水面，恐有人被困報警。水警輪及消防船接報到場，消防派蛙人落水搜索，其後證實沉沒遊艇為一艘中式遊艇，未有人受傷或失蹤。

　　由於月前避風塘有船主因被黑幫勒索泊位費拒付款後，船隻遭人破壞，警方一度懷疑案件與勒索泊位費圖利有關，正嘗試聯絡船主安排將沉船移走。

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