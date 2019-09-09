曾鈺成：政府應對反修例缺統一指揮

德國上仗歐洲國家盃外圍賽C組主場2:4不敵荷蘭，中堅莊拿芬泰希和歷卡斯蘇尼承認發揮未如理想，承諾今晚作客榜首的北愛爾蘭會將功補過。防守知恥近乎勇，前線隊友可望放心進攻，延續日耳曼軍團近年對北愛的往績優勢，客勝可捧。 （有線602、662台周二凌晨2:45直播） 上仗不敵荷蘭，德國七年來首次在單場正式賽事失掉四球，莊拿芬泰希更擺了一次烏龍。這位廿三歲守將自知表現令人失望，向教練路維許下承諾︰「我一直感到自責，這是我職業生涯首球烏龍。可是，我不會意志消沉，會繼續做好準備迎戰下仗。」 雙中堅贖罪戰 另一中堅歷卡斯蘇尼亦揚言，要在今晚一戰盡吐烏氣︰「己隊是一支年輕的球隊，可...

2019-09-09