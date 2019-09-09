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曾鈺成：政府應對反修例缺統一指揮

2019-09-09 列印
　　反修例風波持續，警民衝突不斷。立法會前主席曾鈺成表示，反修例示威者要求成立獨立調查委員會，追究警隊有否濫權濫捕，他指出，即使政府宣佈作獨立調查，相信都不會馬上停止到示威活動。他認為，政府在應對反修例事件之中，讓人感覺缺乏統一指揮。

　　曾鈺成指出，例如在處理堵塞機場問題，就不應該將責任只交予警方，而是應該由行政長官及主要官員領導，甚至邀請熟悉事件的社會人士參與，才能夠有效改善。

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