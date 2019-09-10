﻿特首視察中環站損毀設施﻿﻿ 陳帆：少數暴徒目無法紀﻿

港鐵中環站周日遭受破壞，令市民擔心昨天不能重開，經港鐵通宵維修後，中環站昨早正常運作。特首林鄭月娥昨早在運房局局長陳帆及港鐵高層陪同下，到中環站視察。陳帆希望參與破壞的暴亂人士尊重香港人出行的自由及權利。有市民批評示威者表達訴求時，不應影響他人。



中環站昨早重開，山口玻璃碎裂的位置，暫時用白色帆布遮蓋，被人縱火焚燒雜物的F出口，地面留下燻黑痕跡。站內部份指示牌、回收箱及售票機投放紙幣的位置，被膠紙覆蓋，周邊留有紅色噴漆，而出入閘機未有被破壞，市民如常出入閘。



林鄭昨早上十一時許，在陳帆、港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培及車務總監劉天成等人陪同下前往中環站視察站內外損毀及復修情況，他們逗留大約十五分鐘，期間有市民向林鄭月娥反映，對港鐵站設施被惡意破壞感到不開心。



陳帆批評少數暴徒目無法紀，破壞港鐵站設施，令公眾和員工安全受嚴重威脅。他說，港鐵是香港人的鐵路，每日服務五百多萬人次，損壞設施是損壞香港人享用有關服務，希望參與破壞設施的暴亂人士尊重其他人的出行自由，又感謝港鐵員工的服務。



港鐵主席：請珍惜港鐵員工努力



歐陽伯權表示，港鐵是本港交通系統最重要的一環，呼籲珍惜全港市民四十年來一起製造的成功，不要破壞港鐵設施，並感謝員工不眠不休通宵修復受破壞的設施，希望市民珍惜港鐵員工的努力。



金澤培強調，港鐵部份設施被少量暴徒大肆破壞，至今仍未完全修復，港鐵及市民大家都同坐一條船，同一個地方生活，呼籲示威者不要再作出破壞設施及令港鐵員工受傷的行為。



有市民前日爆發衝突前，身處中環站，批評示威者破壞站內設施是過於衝動，認為即使警方使用過份武力，示威者表達訴求時亦不應影響他人。但亦有市民表示，體諒示威者的行為，認為港鐵縱容警方在站內執法，又指港鐵應該公開上月三十一日警方在太子站內執法的閉路電視片段。



