太子站傷者入稟索償 促港鐵交出CCTV片段

中國首隻複製貓「大蒜」誕生。「大蒜」是一隻經代孕貓自然分娩的英國短毛貓，委託人黃雨為了彌補錯誤導致寵物貓過世的遺憾，選擇了複製寵物再續前緣。 今年初黃雨正式向北京希諾谷生物科技有限公司提出複製「大蒜」。黃雨表示他曾為複製與否感到猶豫，「雖然外觀還在，但我不知道牠的性格是否和以前的『大蒜』一樣。以前『大蒜』的那種靈性能不能被保留。」 被指DNA匹配 複製貓「大蒜」的母體，因疾病過世，主人黃先生捨不得「大蒜」，於是在複製技術下誕生了這隻新的「大蒜」。「大蒜」是今年七月份通過代孕貓自然分娩的。據《紐約時報》提及今年八月黃雨與第一次見到這隻新「大蒜」時，他發現複製出來的大蒜與他以前...

2019-09-10