  • 2019年9月10日 星期二
  • 31º
  • 68%
熱門： 機場齋睇唔買港鐵修例風波元朗天主教中學

日報新聞 > 港聞

太子站傷者入稟索償 促港鐵交出CCTV片段

2019-09-10 列印
　　警方速龍小隊八月三十一日進入太子站車廂內執法，拘捕六十三名示威者，另有七人受傷送院。民主派立法會議員區諾軒上周五陪同一名涉事的市民，向小額錢債審裁處入稟，向港鐵追討二千五百元的心理創傷治療費，並要求港鐵交出CCTV片段作證據。

　　區諾軒昨日表示，若港鐵公開當晚太子站的閉路電視片段，可以釋除市民疑慮，強調市民並非擔心容貌經閉路電視片段被公開，反而希望知道當日的真相。區直言，今次入稟未必能成功，若成功的話，港鐵亦只會交出與涉事人有關的片段，相信可以令更多市民入稟。

　　另外，香港心理學會前會長張傳義表示，有關太子站有人死亡的傳言，反映市民對政府的信任正瓦解。他指，現時市民仍相信閉路電視片段能提供真相，政府管治情況未為最惡劣，但若政府錯過解釋時機，市民將不會接納任何說法。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd