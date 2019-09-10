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﻿美股中段升四點

2019-09-10 列印
　　美國股市本周首個交易日早段先升後回軟，杜指中段報二六八○一點，升四點；納指則報八○七一點，跌三十一點。滙控美國預託證券價格見五十八點五五港元，升零點三五港元；騰訊則見三百四十三點○一港元，升零點六一港元。

  紐約期金報每盎司一千五百一十二點九美元，跌二點六美元；紐約期油則報每桶五十七點七八美元，升一點二六美元。
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