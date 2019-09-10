指涉好友之友人女兒 拒再回應 羅范：少女為「勇士」提供免費性愛

行政會議成員羅范椒芬昨天出席一電台節目時稱，有年輕少女為一些示威「勇士（warriors）」提供免費性愛。她呼籲少女與在示威中相識的朋友聚會時，必須保護自己，並遠離酒精和大麻。被傳媒問及詳情時，她指事件涉她朋友的友人女兒，為了保護私隱，她不能透露更多。



羅范椒芬出席港台英文台節目《Backchat》，有聽眾電郵到節目，指稱有年輕少女被要求向前線示威者提供免費性服務，以安慰對方。羅太回應說：「我聽到有人談及有關免費性愛之事，我相信我們已確認是真有此事（I think we have confirmed that this is a true case.），我們對於這些少女被誤導而提供免費性愛感到悲哀。」她呼籲少女與在示威中認識的新朋友聚會時，必須要小心和保護自己，遠離酒精和大麻，避免受到傷害。



吳文遠轟言論荒謬



出席同一節目的社民連主席吳文遠批評羅太身為行會成員，作出上述言論，是完全不負責任，而且荒謬。他認為，示威者毋須冒着被警察投擲催淚彈或中子彈的風險，去換取性愛。



羅太在回覆有線新聞查詢時透露，有關消息來自她所信任的朋友，該友人剛好認識一個家庭，確認有少女向示威者提供性服務。為了保護私隱，她不能透露更多細節，而她個人亦不知有多少少女提供性服務。她回覆香港電台查詢時稱，有人批評她散佈謠言，因此她不再接受訪問，市民有自由決定是否相信她所講的內容。



羅太的說法，與近日網上流傳一宗消息頗為相似，該消息指一位自稱十四歲的女學生，被男性示威者約去食飯，後來受到酒精影響與多名男示威者性交，做過流產手術，但迄今未有人提供證據證實消息真偽。



