鎅刀漢襲人鏈學生傷老師

反修例風波仍未平息，昨早大角咀及九龍灣兩所學校，有教師及學生在九龍灣發起築人鏈活動期間，大角咀校外則發生有人高處擲下石屎塊，九龍灣校外有持鎅刀漢走近施襲，兩宗事件中共有三人受傷及要送院。兩宗案件警方仍在調查中。



九龍灣啟晴邨傷人案發生於昨晨八時許，邨內一間中學外，有一批學生及校友進行築人鏈活動，要求政府回應五大訴求，其間一名脫去上衣赤裸上身，穿短波褲男子持一把長約十五厘米鎅刀到場指罵學生及揮舞，在場老師見狀上前勸止；持鎅刀漢突然情緒激動，揮動鎅刀衝向學生中穿黑衣人群，校友及老師上前制止，混亂中一名三十三歲女老師手部受傷。



學校報警後警員到場時，持鎅刀傷人男子已逃去；傷者獲送院。警方現追緝一名年約六十至七十歲男子，身高約一點六五米，中等身材，蓄短髮，案發時赤裸上身，身穿藍色短褲，手持一把鎅刀。



石屎從天降擊傷學生



大角咀亦發生墮物傷人案。昨晨七時許，當時區六間中學於大角咀道及埃華街交界築成人鏈期間，大廈高處傳出疑不滿的住客責罵聲，其後有石屎從高處墮下，石屎墮地下散開，一名學生腳部被石屎碎擊中輕傷，治療後毋須送院，但一手部受傷校友則要送院。



校方表示，初步得知送院傷者為舊生。校方又強調，一直有與學生溝通，提供參加相關活動的指引，今後會再提醒學生小心人身安全。



另外，警方上周六晚於港鐵大埔墟站拘捕破壞車站設施人士期間，一個少年被多名防暴警員以警棍打致頭破血流受傷及制服。該少年就讀的大埔迦密柏雨中學門外，有學生及校友昨早築成人鏈聲援，譴責警察濫暴及濫捕。有校友到大埔警署遞交抗議信，警方指監警會已收到投訴，會公平公正跟進。



